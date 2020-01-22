الديوانية تعطل دوام المدارس غدا الخميس بسبب سوء الاحوال الجوية

2020/01/22 | 22:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قرر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس (23 كانون الثاني) للمدارس فقط، عازيا ذلك إلى سوء الاحوال الجوية.

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