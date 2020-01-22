النجباء تصدر بياناً بشان تظاهرات الجمعة

2020/01/22 | 22:04 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت حركة "النجباء"، الاربعاء، بيانا بشأن تظاهرات الجمعة المقبلة، فيما دعت الجميع الى الخروج بصوت واحد لرفض مؤامرات "الاستكبار العالمي".

وفي ادناه نسخة من البيان:

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