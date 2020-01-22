البصرة.. محتجون عراقيون يحاولون حرق مقر “منظمة بدر”

2020/01/22 | 22:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أفادت تقارير إخبارية، مساء الأربعاء، بمحاولة محتجين حرق مقر #منظمة_بدر في #البصرة جنوبي #العراق، مما أدى إلى تدخل #القوات-الأمنية، فيما سمع دوي إطلاق نار كثيف في […]

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