2020/01/22 | 22:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي في النجباء “نصر الشمري” يغمز “برهم صالح” : اسقطت نفسك بيدك وحكمت عليها بالذل والهوان ولن يشرف العراقيين ان يكون منهم من يستهين بدمائهم وشهدائهم ارحل ايها الانفصالي

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