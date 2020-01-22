بعد لقائه ترامب..على برهم صالح أن يتحسس يديه

2020/01/22 | 22:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الرئيس العراقي برهم صالح نفسه في موقف لا يحسد عليه بالمرة عندما التقى بالرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات منتدى دافوس، فهذا اللقاء لن...

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