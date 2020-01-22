Azur Drones تُطلق طائرة المراقبة الأمنية بدون طيار في الشرق الأوسط

2020/01/22 | 22:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت شركة Azur Drones، الشركة الرائدة في أوروبا في مجال الطائرات بدون طيار ذاتية التحكم (UAV)، منتجها المميز طائرة المراقبة الأمنية بدون طيار Skeyetech ، ضمن فعاليات معرض دبي Intersec، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة المراقبة الأمنية للمواقع الخاصة والعامة شديدة الخطورة في الشرق الأوسط.تعدSkeyetech نظام مراقبة متكامل وجاهز للتشغيل والطيران، […]

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