فيديو: هل تعود هنا شيحة لطليقها الفنان أحمد فلوكس؟.. الفنانة تجيب

2020/01/22 | 22:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت أمس ، الفنانة المصرية هنا شيحة ، بالعرض الخاص لفيلم “لص بغداد” ، معربة عن سعادتها بالعمل الجديد .وقالت الفنانة هنا شيحة ،خلال لقائها ببرنامج ” “تريندينج” المذاع على فضائية “ mbc 4” :” إنها تشارك طليقها الفنان أحمد فلوكس، فى مسلسل إذاعى بعنوان ” طلقنى شكرا” كوميدى يناقش عددا […]

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