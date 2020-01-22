نزاع عشائري طاحن جنوب ذي قار ينتهي بأربعة قتلى وجرحى

2020/01/22 | 22:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بناحية الفضلية، اليوم الخميس، بأن نزاعا عشائريا وقع مساء اليوم في الناحية انتهى بمقتل وإصابة 4 مواطنين.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، أن " شجارا بين أفراد من عشيرة ال علي وقع خلال اليومين الماضيين في احد مجالس العزاء، ليتحول مساء اليوم الى نزاع عشائري طاحن بين أبناء العمومة الواحدة".

وبين المصدر، أن " النزاع العشائري انتهى بمقتل شخص واحد وإصابة اخوته الثلاثة بجروح أحدهم بحالة خطرة ".

وأضاف، أن" القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".





وتابع المصدر،" فيما نقلت الأجهزة الأمنية الجرحى إلى المشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق بالحادث".

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