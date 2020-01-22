تحطم طائرة حربية في السلفادور ومصرع طياريها

2020/01/22 | 22:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تحطمت طائرة تابعة للقوات المسلحة السلفادورية في حي بوسكيس دي لاباز بإيلوبانغو وسط سان سلفادور عاصمة السلفادور، وقتل طياراها.

وذكر بيان للقوات المسلحة، أن "الطيارين روبرتو غييرمو كاسترو مارتينيز المتمتع بخبرة 17 عاما، ونيلسون إيفان سالدانيا ألفارو".

وأفاد شهود عيان، بأنهم "سمعوا أصواتا عالية لمحرك طائرة، وبعدها ببضع ثوان سقطت الطائرة على شجرة في الجزء الخلفي من أحد المنازل".

وأشار أحد سكان المنطقة إلى أن "الطائرة أثارت الكثير من الغبار وقت سقوطها..



وأن المنزل كان خاليا من السكان لحظة الحادث".

وذكرت تقارير أولية، أن جثتي الضحيتين كانتا محصورتين في محرك الطائرة، وكان من الضروري استخدام المعدات الهيدروليكية لانتشالهما.

وأشارت المؤسسة العسكرية إلى أن سلاح الجو السلفادوري سيبدأ التحقيق لتحديد أسباب الحادث، في وقت يرجح فيه أن الطائرة تعرضت لعطل فني تسبب بسقوطها.

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