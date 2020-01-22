بالفيديو .. متظاهرون يحرقون مقر منظمة بدر في البصرة

2020/01/22 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة لم تفلح قوات "الصدمة " على ما يبدو في منع محاولات المتظاهرين من حرق مقر منظمة بدر التي يتزعمها رئيس تحالف الفتح هادي العامري .يشار الى ان "كلكامش برس" لا تتبنى مايرد من عبارات ترد في الفيديو الذي تداوله ناشطون قبل قليل على مواقع التواصل .

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