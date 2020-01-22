2020/01/22 | 22:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، الاربعاء، عن الانتهاء من عمليات تطهير صحراء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.وقال الحمداني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “هذه العمليات التي اشتركت فيها قطعات الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي إنطلقت من محاور عدة بهدف تأمين المناطق الصحراوية التي يحاول تنظيم داعش ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحمداني يعلن الانتهاء من عمليات تطهير صحراء النجف وكربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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