النعمة يعترف بأنه من افتى بسبي النساء وقتل الرجال من الايزيديين وطرد المسيحيين

2020/01/22 | 22:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة دعا لقتال القوات العراقية من منابر الموصل، ووصف الجنود ‏بالروافض والمرتدين وحذر من أنهم سيقومون باغتصاب النساء ونشر ‏الكفر في “أرض الخلافة”.خلف هذه البدانة والكهولة التي بدا عليها الإرهابي شفاء النعمة في الصور التي ‏تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، يقبع إرهابي خطير مسؤول عن أكثر الفتاوى ‏تشددا ودموية، فهو عالم دين …

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