صالح يلتقي رئيس الوزراء الاردني ويؤكد: العراق يتطلع لبناء علاقات حسنة مع الجوار

2020/01/22 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، أن ما يجري حالياً من مماطلة بـ”إقرار الموازنة” محاولة لإطالة عمر حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وقال العقابي في

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب عدنان الزرفي، الأربعاء (22-2-2020)، عن الإشكاليات التي ترافق موازنة العام الحالي والتي وصفها بالكارثية، مبينا انه لا يمكن الاستمرار بالعمل وفق موازنة 2019 بالإنفاق والتنفيذ في عام 2020.

بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، ستار العتابي، الأربعاء (21 كانون الثاني 2020) إن تحالفه لا يعرقل اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، فيما كشف عن موعد حسم ترشيح بديل عن المستقيل عبد المهدي.

وذكر العتابي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم) إن "

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