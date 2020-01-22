العثور على جثث أم واثنين من أبنائها داخل منزلهم بعد شهر من وفاتهم في اربيل

2020/01/22 | 22:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على جثث أم واثنين من أبنائها في ناحية عنكاوة بمحافظة أربيل بعد مرور نحو شهر من وفاتهم.وذكرت وسائل اعلام كردية، ان “الأم زينة البالغة من العمر 37 […]

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