مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأمن في بغداد.. القمع في أعلى مستوياته

2020/01/22 | 22:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد ناشطون ومتظاهرون في ساحات #التحرير والخلاني والطيران وطريق محمد القاسم السريع، سقوط أكثر من 30 جريحاً خلال الساعات الماضية بسبب فتح #القوات_الأمنية الرصاص الحي على […]

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