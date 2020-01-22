2020/01/22 | 23:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]نفت مديرية شرطة البصرة، الأربعاء، حرق مقر منظمة بدر في المحافظة، داعية إلى أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وعدم الانخداع في الاشاعات التي تهدف لزعزعة الامن والاستقرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تنفي حرق مقر منظمة بدر) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تنفي حرق مقر منظمة بدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).