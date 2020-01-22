2020/01/22 | 23:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]فاتح فريق القوة الجوية، نادي ظفار العُماني بشأن تعاقده مع لاعبه السوداني[بكري المدينة].

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب سوداني يهرب من الجوية ويتعاقد مع فريق خليجي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب سوداني يهرب من الجوية ويتعاقد مع فريق خليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).