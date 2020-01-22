عـــاجــل : شـــاهـــد بالصـــورة مقتـــدى الصـــدر يصـــل مدينـــة النــــجف قــادما مـــن ايـــران استعـــداداً مـــن اجــل ...؟؟!!

2020/01/22 | 23:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاربعاء، الى مدينة النجف عبر مطارها الدولي قادماً من مدينة قم الايرانية.

وياتي وصول الصدر من اجل الاستعداد قبيل التظاهرة التي سيشهدها يوم الجمعة ، والتي دعا لها ووصفها بالمليونية ضد الوجود الاميركي في العراق.

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