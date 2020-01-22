فيديو : إبنة الفنانة الراحل طلعت زكريا تروي أول رؤيا لها بوالدها

2020/01/22 | 23:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا ، عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية “الزهر لما يلعب”، مع الفنان الكبير سمير غانم.وقالت إيمي ، خلال لقائها في برنامج mbc Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنها تلقت إتصال هاتفي من الفنان سمير غانم، يخبرها فيه أنه يريدها للمشاركة في المسرحية ، حيث يعد […]

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