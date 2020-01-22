صور.. بدء تصوير المسلسل الرمضاني “ونحب تانى ليه” للفنانة ياسمين عبد العزيز

2020/01/22 | 23:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إنطلق اليوم ، تصوير أولى مشاهد مسلسل “ونحب تاني ليه” للفنانة ياسمين عبد العزيز ، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.حيث نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ،صورا من كواليس أول يوم تصوير للعمل الدرامى ، وعلق قائلا :” بسم الله توكلنا على الله أول […]

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