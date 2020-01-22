2020/01/22 | 23:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو : مواطن يشهر سلاحه بوجه مجموعات القطع و يفتح الطريق بالقوة بعد إستياء كبير من قبل المواطنين لعمليات القطع والحرق المستمرة من قبل المتظاهرين.

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