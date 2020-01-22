مقرب من الصدر: الرئيس برهم صالح حامي السيادة وحامي الثوار

2020/01/22 | 23:13 - المصدر: قناة التغيير

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اشاد صالح محمد العراقي المقرب من السيد مقتدى الصدر برئيس الجمهورية برهم صالح بعد لقائه نظيره الأميركي دونالد ترمب

ونشر العراقي في تدوينة صورة للرئيس برهم صالح مع هاشتاك حامي السيادة وحامي الثوارمن جهة أخرى نشر سفير العراق في بريطانيا محمد جعفر الصدر تغريدة مؤكدا فيها أن رئيس الجمهورية سور للوطن وحامي الإصلاح.

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