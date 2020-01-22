عضو بمفوضية حقوق الانسان يعلق بشأن اعتقال مسعفة على جسر محمد القاسم

2020/01/22 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاربعاء 22 كانون الثاني 2020، على قيام...





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