دارين هانسن - عبثية لحظات الحنين

2020/01/22 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دارين_هانسن حين يصير الغائبون عنا امواتا تحيا في جرحنا النازفوعوائق تسد طريق الهروب تبق الصور المرمية على ارض الغرفة بعشوائية تحرق من اعصابك ما شاءت ببطء ترميك مرتين مرة حين تذكرك بما كان وأخرى حين يسقط الغروب فوق الغابات القريبة منك وانتوحدك تعبرينها لا يد تداعب شعرك لا شفاه تقبلينها لا حفر ترمي نفسك فيها لا ابتسامات تتبادلينها لا علامات للحياة في ا......

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