رشيد غويلب - حدث تاريخي في الحكومة الجديدة / اسبانيا: وزيران شيوعيان لاول مرة منذ الحرب الاهلية

2020/01/22 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب ضمت الحكومة الإسبانية المشكلة في 13 كانون الثاني الحالي وزيرين شيوعيين لاول مرة منذ عودة الديمقراطية إثر وفاة الدكتاتور الفاشي فرانكو (1975)، وكانت آخر حكومة ضمت وزراء شيوعيين، قد انتهت نتيجة لانتصار الفاشيين على الجمهوريين في الحرب الاهلية الاسبانية قبل 80 عاما.والوزيران الشيوعيان هما البرتو غارثون القيادي الشيوعي ومنسق اليسار الاسباني المتحد، البرتو غارثون، الذي تولى وزارة المستهلكين، ورفيقته و......

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