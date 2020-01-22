دافوس.. صالح لترامب: لن نسمح بتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات

2020/01/22 | 23:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أكد رئيس العراقي #برهم_صالح، على ضرورة على عدم السماح لأن يتحول #العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات، فيما جدد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترامب، موقف بلاده الداعي لاستمرار […]

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