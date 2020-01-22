2020/01/22 | 23:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآن … وصول السيد الصدر الى النجف الأشرف وانباء عن مشاركته في تظاهرة الجمعة ويحتمل القاءه كلمة من داخل الخضراء. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/22 | 23:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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