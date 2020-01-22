شاهد .. متظاهرو البصرة يردون على تصريح قائد الشرطة بسحب السلاح من العناصر الامنية

2020/01/22 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة

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