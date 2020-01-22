الخزعلي: تظاهرات الجمعة القادمة ستكون ثورة عشرين ثانية

2020/01/22 | 23:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، أن تظاهرات الجمعة المقبلة ستكون تعبيرا للدفاع عن السيادة العراقية بوجه الاحتلال الأمريكي في العراق.وقال الخزعلي في كلمة […]

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