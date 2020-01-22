المخرج .. دفع الشر، برّد الحجر*

2020/01/22 | 23:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر الرماحي ـــــــــــــــــــــــ ها نحن نعيش مرحلة مفصلية يراد اعادتنا الى زمن ما قبل القانون..من قبل شراذم ملثمة لا اصل لها ولا يمكن ان نرفض حقيقة ارتباطها بجهات خارجية […]

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