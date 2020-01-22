2020/01/22 | 23:37 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حيدر الرماحي ـــــــــــــــــــــــ ها نحن نعيش مرحلة مفصلية يراد اعادتنا الى زمن ما قبل القانون..
من قبل شراذم ملثمة لا اصل لها ولا يمكن ان نرفض حقيقة ارتباطها بجهات خارجية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (*المخرج .. دفع الشر، برّد الحجر*) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من قبل شراذم ملثمة لا اصل لها ولا يمكن ان نرفض حقيقة ارتباطها بجهات خارجية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (*المخرج .. دفع الشر، برّد الحجر*) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (*المخرج .. دفع الشر، برّد الحجر*) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).