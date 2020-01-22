الحملة التسقيطية ضد محمد علاوي

2020/01/22 | 23:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك حملة تسقيطية ممنهجة من قبل جهات لا تخفى على اللبيب ضد محمد توفيق علاوي بسبب استقلاليته ورفضه الخضوع لمحاصصة الحزبية ودفاعه عن المتظاهرين السلميين، وكان من آثار هذه الحملة […]

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