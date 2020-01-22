عليكم بالمطعم الهولندي وكفاكم شحا يا أعداء بشندي!!

2020/01/22 | 23:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج ما أكثر ما تمتم الأسيوطي – عم بشندي – متذمرا من البخل وأصحابه بأبيات حفظتها عن ظهر قلب لكثرة ما رددها على مسامعنا في كل موقف يمر به […]

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