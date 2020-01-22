الحرس الثوري: تابعنا الطائرة التي اغتالت سليماني منذ لحظة اقلاعها

2020/01/22 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، إن الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد في العراق، "ربما يكونون قد أصيبوا بصداع في الرأس، ليس أكثر".

وذكر ترامب في

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كشفة صحيفة غارديان البريطانية، ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان مسؤولا بشكل شخصي عن اختراق هاتف الملياردير الأميركي جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست، من خلال رسالة بعثها له من حسابه الشخصي عبر تطب

بغداد اليوم - متابعة

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية في مؤتمر صحفي، إن "انتفاضة الشارع رسمت معالم لبنان الجديد".

وأضاف، حسان ذياب

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