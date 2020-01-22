خالد حسن يوسف - تأمين الصومال بالتعاون مع تركيا

2020/01/22 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف العلاقات الصومالية التركية تصاعدت منذ عام ٢-;-٠-;-١-;-١-;-، إذ كان لانقرة دور بارز على صعيد الدعم الانساني، خلال موجة المجاعة التي تسببت في حصاد الكثير من الأرواح في الصومال، وبالمحصلة شهدت العلاقة حالة نمو، حيث شملت مناحي عديدة منها التعليم،الصحة،البنية التحثية،ترميم مطار مقديشو الدولي،علاقات تجارية والنقل،التدريب العسكري،التبادل الدبلوماسي وغيره، وبلغت مستوى جيد من الشراكة السياسية.

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