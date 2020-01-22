استقالة المستشار السياسي للرئيس العراقي لهذا السب

2020/01/22 | 23:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي عراقي، الاربعاء، عن استقالة المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية من منصبه....

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