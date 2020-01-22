شرطة ديالى تنفي حدوث حالة اختطاف او اعتقال للمتظاهرين وتؤكد: اشاعات مفبركة

2020/01/22 | 23:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، حدوث حالة اختطاف او اعتقال للمتظاهرين، فيما اكدت على انها اشاعات مفبركة.

وقال مكتب الرصد الاعلامي في قسم العلاقات والاعلام في بيان تلقته "الغد برس"، انه "رصد مقاطع فيديو تناولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي بوجود حالة اعتقالات عشوائية في مدينة بعقوبة للمتظاهرين".

وبينت القيادة بان "المحافظة لم تشهد اي حالة اعتقال او خطف للمتظاهرين، وان هذه الصفحات الصفراء تريد ان تعكر صفو وامن المحافظة وانها اشاعة مفبركة ولاصحة لها".

واضافت شرطة المحافظة، وفقا للبيان بانها "ستقيم دعوى قضائية بحق هذه الصفحات لنشرها اخبار كاذبة ومفبركة عن المحافظة وان اي موقع اخباري ينشر مثل هذه الاخبار الكاذبة او الاشاعة سيعرض نفسه للمسائلة القانونية من قبل القيادة".

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