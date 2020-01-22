احتراق سيارة قرب مقهى رضا علوان في الكرادة

2020/01/22 | 23:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باحتراق سيارة قرب مقهى رضا علوان في الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "سيارة مدنية احترقت قرب مقهى رضا علوان في الكرادة وسط بغداد، دون اصابات".

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