2020/01/22 | 23:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل || الناطق بأسم السيد الصدر الشيخ صلاح العبيدي : تظاهرة السيادة ستكون في تقاطع جامعة بغداد قرب الجادرية. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/22 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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