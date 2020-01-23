الصحافة الامريكية:برهم صالح ثاني رئيس يقاطع ترامب أثناء حديثه بعد بوتين

2020/01/23 | 00:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} قاطع الرئيس صالح ، ترامب اثناء استرساله بالحديث حول إمكانية فرض العقوبات على العراق حينما سئل هل ستفرضون العقوبات على العراق؟

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