(كتفك) قد يكشف احتمال إصابتك بمرض مزمن !

2020/01/23 | 00:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]دعت دراسة طبية، الى أخذ الحذر حول العلامات المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم، مشيرة إلى أن داء السكري النوع 2 النتيجة المباشرة لعدم إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عدم إنتاجه على الإطلاق في الجسم.

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