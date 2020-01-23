برهم صالح: الشباب العراقي يتظاهر من أجل التغيير نحو عراقٍ أفضل ذو سيادةٍ على قراره وأراضيه

2020/01/23 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق يمر الآن باوقات عصيبة حيث يتظاهر المحتجون، ومعظمهم من الشباب العراقي، في الشوارع منذ نحو أربعة أشهر، مشيراً الى انهم يطالبون بالتغيير، ولديهم رغبات عميقة ومطالب بفرص اقتصادية وأخرى لوطن، وأن يجعلوا أصواتهم مسموعة ومستجابة.وأوضح صالح، في كلمة القاها في منتدى دافوس الاقتصادي اليوم الأربعاء 22-1-2020، ان […]

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