برشلونة يتأهل بصعوبة على حساب إيبيزا في كأس ملك إسبانيا

2020/01/23 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يفوز على إيبيزا بصعوبة ويتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

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