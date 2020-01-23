صالح لرئيس الوزراء الاردني: العراق يتطلع لبناء علاقات حسنة مع جواره

2020/01/23 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية.

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