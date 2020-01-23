امين يونس - حمكو يُحّلِل مُنتدى دافوس

2020/01/23 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس ـ أنا مُرتاحٌ يا حمكو لِمُجريات مُنتدى دافوس الإقتصادي العالمي ..ما رأيك ؟ * هه مم … أنتَ مُرتاح أمْ تُريد أن تغيضني يارجُل ؟ هل وجدوا حلولاً لمشاكِل العراق ؟ هل تحدثوا عن تطوير أقليم كردستان إقتصادياً وسياسياً ؟ ـ يا لكَ من مجنونٍ ياحمكو ..ماذا تُريد ؟ من بين عشرات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء المهمين ، إجتمع ترامب ..ترامب الذي هو رئيس أقوى دولة في العالم ، إجتمع فقط مع ستة ز......

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