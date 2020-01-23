ترامب يشكو من معاملة التجارة العالمية غير العادلة لبلاده

2020/01/23 | 00:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اشتكى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من المعاملة الظالمة من جانب منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة، وذكر أن الاقتصاد الصيني نما بسرعة بسبب ذلك.

واوضح ترامب في مؤتمر صحافي في ختام المنتدى الاقتصادي في دافوس: "كانت منظمة التجارة العالمية غير عادلة تجاه الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة.



وتم استغلال هذا الأمر من جانب الدول النامية.



لقد وجدت الصين نفسها في المكان الذي هي فيه الآن، بفضل منظمة التجارة العالمية“.

وشدد ترامب، على أن وفدا من منظمة التجارة العالمية برئاسة المدير التنفيذي روبرت أزيفيدو، قد يزور واشنطن في الأسبوعين المقبلين.

وتتعرض منظمة التجارة العالمية باستمرار لانتقادات الرئيس الأميركي، الذي قال إنه مستعد لطلب الانسحاب من المنظمة إذا لم تحسن عملها، مؤكدا أن المنظمة عاملت الصين بشكل تفضيلي لسنوات عديدة.

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