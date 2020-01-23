مشرعون لـ {الصباح }: تواقيع لحسم تسمية رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان

2020/01/23 | 00:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح/ مهند عبد الوهاب

تصارعُ القوى السياسية والبرلمانية الزمن من أجل التوصل إلى مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية يحظى بقبول شعبي ويستطيع مواجهة التحديات المتمثلة بتعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظرف ستة أشهر.

ودعا رئيس لجنة العشائر في مجلس النواب الشيخ عبود العيساوي، في حديث لـ"الصباح" الى ‏سرعة انهاء ملف تكليف شخصية مقبولة من حراك الاحتجاج وبقية اطياف المجتمع.

كما دعا العيساوي إلى تغليب المرونة في لقاءات الكتل السياسية وترك الموقف المتصلب والمصالح الحزبية الضيقة.

بينما أكدت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، خالدة خليل، أن الكتل الكردستانية ستساند أي مرشح مقبول من الحراك الاحتجاجي والتحالفات البرلمانية داخل مجلس النواب، بما يحقق الاستقرار.

من جانبه دعا رئيس كتلة بيادر الخير محمد الخالدي، رئيس الجمهورية، الى حسم الامر وتكليف رئيس للوزراء.

وأوضح الخالدي لـ"الصباح" أن عدداً من النواب جمعوا تواقيع لدعوة الرئيس صالح إلى ارسال اسم المرشح الى البرلمان لحسم الأمر داخل القبة البرلمانية بعيداً عن الكتل السياسية، مشدداً على ضرورة ان يحسم رئيس الجمهورية الموقف بشكل سريع.

من جانبه لفت النائب عن الصابئة المندائية نوفل الناشئ إلى ان تأخر تشكيل الحكومة انتج فريقين، فريق الاحزاب وفريق الشعب، مشيراً إلى أن الصراعات بين الكتل السياسية على ترشيح رئيس للوزراء ستؤثر في مواصفات الشخصية المرشحة للمنصب وستكون دون المستوى المطلوب.

واكد، في حديث لـ"الصباح"، ان هناك اتفاقا على شخصية معينة، لم يسمها، وننتظر رئيس الجمهورية للبت بتسمية الشخصية المرشحة للمنصب.

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