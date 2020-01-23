البرلمان يقترب من إنجاز التعديلات الدستورية

2020/01/23 | 00:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عمر عبد اللطيف

أفصحتْ لجنة التعديلات الدستورية النيابية عن قرب انهاء التعديلات على الدستور وطرحها للاستفتاء الشعبي.

وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد لـ"الصباح": ان "اللجنة سبق لها ان اخذت اراء المواطنين والنخب والخبراء القانونيين لمناقشة التعديلات الدستورية التي يمكن الاتفاق عليها، اضافة الى المواد الاخرى المختلف عليها".

واضاف ان "اللجنة افرزت تلك المواد لمناقشتها بصورة عامة وصولا الى حلول مرضية لجميع الاطراف"،مبيناً انها "انجزت اكثر من 50 بالمئة من عملها في الوقت المحدد لها بأربعة اشهر".

من جانبه، قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي: ان "لجنة التعديلات الدستورية محددة بأربعة اشهر لانهاء جميع التعديلات، وبالتالي فإن الانتهاء من هذا الملف سيكون بداية الشهر المقبل او بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان".

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