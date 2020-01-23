صالح: تحقيق الاستقرار خطوة حاسمة للقضاء على التطرف

2020/01/23 | 00:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكدَ رئيس الجمهورية برهم صالح خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي مساء امس الاربعاء أن تحقيق الاستقرار ورسم مسار للسلام والازدهار في العراق خطوة حاسمة للقضاء على التطرف والصراع الذي يصيبنا جميعاً، وبينما اشار الى ان "مرجعية النجف" وحكمة السيد السيستاني، كانت مرساة للاعتدال والتسامح والإصلاحات، اشاد بدور وتضحيات القوات العراقية الباسلة والجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة والوحدات الأخرى وبدعم المجتمع الدولي في سحق الارهاب.



واستهل رئيس الجمهورية مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بلقاء جمعه مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، شدد خلاله على عدم السماح بأن يتحول العراق الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات.وقال صالح خلال كلمته في المنتدى العالمي: "لن يندهش أحد في هذه القاعة حين أقول بكل صراحة إن هذه أوقات عصيبة بالنسبة للعراق، إذ "يتظاهر المحتجون، ومعظمهم من الشباب العراقي، في الشوارع منذ نحو أربعة أشهر، واضعين حياتهم على المحك للمطالبة بالتغيير، ولديهم رغبات عميقة ومطالب بفرص اقتصادية وأخرى لوطن، وأن يجعلوا أصواتهم مسموعة ومستجابة، وفي الوقت نفسه يهدد تصاعد الصراع الإقليمي سيادتنا، فنحن في عين العاصفة".

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