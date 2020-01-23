الصحة العالمية تدرس اعلان حالة طوارئ دولية بسبب فايروس كورونا

2020/01/23 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت منظمة الصحة العالمية، عزمها اعلان حالة طوارئ دولية بسبب تفشي فايروس كورونا الصيني القاتل.

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