المتحدث باسم الصدر: هدفان لتظاهرة الجمعة

2020/01/23 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن هدفين لتظاهرة الجمعة المقبلة.

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